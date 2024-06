Avviso Pubblico per l'Assegnazione di 4 Borse Lavoro nel Comune di Agnone

Il Comune di Agnone ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di 4 borse lavoro destinate alla manutenzione del territorio comunale. Le borse lavoro sono rivolte a residenti del Comune con determinati requisiti, come la cittadinanza italiana o dell'UE (o permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari), età compresa tra 18 e 60 anni, residenza ad Agnone da almeno tre anni, condizione economica ISEE inferiore a 10.000 euro, abilità nell’uso di attrezzi di manutenzione e buona salute fisica.

Le domande devono essere presentate entro il 21 giugno 2024 utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune o presso gli uffici comunali. La selezione avverrà in base a una graduatoria che considera il punteggio ISEE, categorie preferenziali, situazione familiare e una prova attitudinale. Le borse lavoro, della durata di 3 mesi e con un compenso di 800 euro mensili, non costituiscono un rapporto di lavoro e sono finalizzate a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli.