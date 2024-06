Impianto di compostaggio Civitanova: Ricorso dei Comuni di Agnone, Poggio Sannita, Bagnoli del Trigno, Salcito e Pietrabbondante contro l'autorizzazione

Il 5 giugno 2024, il Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Agnone ha deciso di proporre un ricorso insieme ai Comuni di Poggio Sannita, Bagnoli del Trigno, Salcito e Pietrabbondante contro l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio di biomasse selezionate a Civitanova del Sannio. L'autorizzazione è stata aggiornata con la Determinazione Dirigenziale n.9 del 4 gennaio 2022. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/C/compostaggio.pdf

Il Comune di Agnone non è stato adeguatamente informato del progetto, nonostante la vicinanza geografica e l'impatto ambientale potenziale. Pertanto, è stato affidato l'incarico legale all'Avv. Marco Marinelli per rappresentare gli interessi dei Comuni coinvolti. Inoltre, l'Ing. Giancarlo Porfilio è stato incaricato di redigere una perizia ambientale per supportare il ricorso. Il corrispettivo per tali incarichi è rispettivamente di €600 per l'avvocato e €3.000 per il consulente tecnico.