Per opportuna informazione della cittadinanza, si comunica che, sabato 22 giugno 2024 l'ufficio passaporti della Questura di Campobasso sarà aperto al pubblico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per la consegna dei passaporti agli utenti che hanno presentato istanza per il rilascio dal 1 gennaio al 31 maggio 2024 ed anche per i 90 utenti che hanno presentato istanza nell'anno 2023 e non hanno ancora ritirato il loro documento di viaggio.