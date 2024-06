Nel tardo pomeriggio di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta all'interno di un giardino di un'abitazione in Via S. Antonio dei Lazzari a Campobasso, per un salvataggio di un cucciolo di volpe.

Questo era nascosto all'interno di una siepe, è stato raccolto e posto all'interno di un cartone in attesa dell'arrivo del veterinario dell' Asrem per i dovuti accertamenti.