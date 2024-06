Agnone: Con un magnifico Saggio La Maestra Alessandra Andronake conclude in bellezza la stagione della Scuola di Danza Palestra AKS

Un'esibizione indimenticabile ha segnato la chiusura della stagione dei corsi di danza della scuola della Palestra AKS di Luigi Amicarelli, svoltasi presso il Teatro Italo Argentino di Agnone. Il teatro era sold out, con un pubblico entusiasta che ha accolto con applausi incessanti le esibizioni delle giovani ballerine.

La storica e talentuosa maestra di danza, Alessandra Andronake, ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità, competenza e creatività. Sessanta ragazze, dai quattro ai diciotto anni, si sono esibite in diverse coreografie, offrendo uno spettacolo variegato e coinvolgente.

La prima parte dello spettacolo ha visto le allieve esibirsi in una raffinata interpretazione del classico "Lo Schiaccianoci". La seconda parte è stata dedicata a un musical con "Aladdin", con la straordinaria partecipazione di Martina Cugini e Francesco Di Nucci. Infine, la terza parte ha presentato esibizioni di danza moderna, spaziando dal moderno jazz sulle punte all'hip hop.

I costumi, i colori e le scenografie sono stati di altissimo livello, contribuendo a creare un'atmosfera magica e unica. Alessandra Andronake, oltre a coordinare l'intero spettacolo, ha anche mostrato la sua bravura come ballerina, esibendosi in stile jazz sulla musica di "No Man No Cry" di Jimmy Sax. Presente allo spettacolo anche il sindaco di Agnone Daniele Saia che si è complimentato con la maestra Alexandra per l'organizzazione impeccabile dello spettacolo, per il tempo che dedica ai giovani insegnando una disciplina dove il sacrificio, la costanza, la passione e la determinazione sono essenziali e che serviranno nella vita"



Al termine dello spettacolo, visibilmente emozionata, la maestra ha ringraziato tutti per la collaborazione e il successo dell'evento, a partire dalle allieve, i loro familiari . Ha concluso con parole piene di gratitudine: «Abbiamo trascorso insieme un anno fantastico che non poteva avere epilogo migliore grazie a voi».