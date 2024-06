Torneo Giovanile FIGC: La SPES Artiglio Vince la 19Âª Edizione del "Nuove Speranze" ad Agnone

Si è concluso l'ultimo torneo giovanile nazionale FIGC, organizzato dal settore giovanile della gloriosa società Olympia. Domenica 16 giugno, alla presenza di un pubblico numeroso di circa seicento persone, lo stadio "Civitelle" ha ospitato la 19ª edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile "Nuove Speranze" per la categoria Esordienti Misti 2011-2012.

Sei le società partecipanti: Polisportiva Agnonese "A" e "B", Chaminade Campobasso, Pescara Calcio, F.C. Matese e Spes Artiglio Roma. Le squadre, divise in due gironi, hanno disputato le partite determinando le finaliste Spes Artiglio e Chaminade. La finale è stata vinta dalla Spes Artiglio per 8-6 dopo i tempi supplementari e i calci di rigore, in una sfida tecnica, avvincente ed equilibrata, seguita con grande entusiasmo dai numerosi genitori presenti.

Il terzo posto è stato conquistato dal Pescara Calcio con un 3-0 contro il F.C. Matese, mentre per il quinto e sesto posto si sono sfidate Olimpia Agnonese "A" e "B".

La classifica finale del torneo è stata la seguente:

Spes Artiglio RM Chaminade CB Pescara Calcio F.C. Matese Olympia A Olympia B

Al termine della manifestazione, prima della premiazione, l'assessore Amalia Gennarelli e il presidente FIGC provinciale Nino Rossi hanno ringraziato la società Olympia per l'organizzazione dell'evento, salutato i genitori presenti e lodato i ragazzi per le loro prove di sportività e lealtà.

Il prof. Sica ha ringraziato tutte le società partecipanti, gli enti e gli sponsor, il Comitato FIGC Regionale, il CONI regionale e provinciale, il Comune di Agnone, la Proloco, e tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo dell'evento.

Gli arbitri del torneo, Mario Pirosanto, Antonio Orlando, Pasquale Di Mattia, e gli speaker Luigi Di Niro e Rosa Pirosanto, insieme al tecnico dell'impianto Raffaele Del Papa e al sempre disponibile Enrico Serafini, sono stati menzionati per il loro prezioso contributo.

Durante le premiazioni, i presidenti delle società sono stati omaggiati con una pergamena, un oggetto artistico in rame, una campana di dolce e confetti, simboli dell'artigianato di Agnone. Sono stati premiati anche il miglior giocatore del torneo, il miglior portiere (Andrea Di Lullo) e il capocannoniere del torneo. La squadra dell'Olympia B ha ricevuto una coppa per il premio Fair Play per la passione, la partecipazione, l'entusiasmo e il rispetto delle regole dimostrati in tutte le partite.

I genitori presenti si sono complimentati per la perfetta organizzazione e per la piacevole giornata di sport trascorsa ad Agnone, apprezzando l'accoglienza, la gentilezza, nonché le bellezze artistiche e paesaggistiche della città. Sica Fernando, responsabile del torneo, ha concluso sottolineando il successo della manifestazione e la gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito.