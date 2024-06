30Â° Campionato Italiano Interforze di Tiro al piattello Trap: Mario Cimaglia VVF di Campobasso, arrivato terzo

Da pochi giorni si è concluso il 30° Campionato Italiano Interforze di Tiro al piattello Trap 1.

Ad ospitare la gara una location particolare, la Nave "Garibaldi", ormeggiata a Taranto, per l'ultima volta sede della più importante gara riservata ai tiratori in uniforme, in quanto prossimamente destinata al disarmo.

Sulla portaeromobili della Marina Militare anche il Presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi.

75 i tiratori in gara per gli scudetti individuali dove ha ben figurato un nostro Vigile del Fuoco del Comando di Campobasso, Mario Cimaglia, arrivato terzo nella sua categoria a solo un piattello dal primo posto.

Sul podio delle Squadre Fiamme Azzurre, Marina Militare e Fiamme Oro, mentre la rappresentativa delle Fiamme Rosse (Vigili del Fuoco), dov'era presente anche il nostro atleta, ha concluso al 4° posto.