Il manager Enzo Carmine Delli Quadri lascia le cariche onorarie per dedicarsi alla Collana "Tesori dell'Altosannio"

Il noto manager agnonese Enzo Carmine Delli Quadri ha recentemente rilasciato una nota per informare i cittadini della sua decisione di dedicarsi completamente alla cura della collana di libri "Tesori dell’Altosannio". Questo progetto editoriale, che abbraccia le radici e la cultura della nostra amata regione, ha catturato tutta la sua passione e il suo entusiasmo.

Enzo Carmine Delli Quadri ha sempre avuto un profondo legame con la cultura dell'Altosannio, e la sua dedizione a questo progetto testimonia il suo impegno a preservare e promuovere le tradizioni e la storia locali. La collana "Tesori dell’Altosannio" rappresenta un'opportunità unica per esplorare e valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso una serie di pubblicazioni curate con grande attenzione e amore.

Tuttavia, questo nuovo impegno richiede una dedizione totale, lasciando poco tempo ed energie per altre attività. Per questo motivo, Enzo Carmine Delli Quadri ha deciso di lasciare le cariche di Presidente Onorario del Circolo San Pio e della Polisportiva Olympia Agnone. In questo modo, potrà concentrare tutte le sue energie sulla promozione culturale attraverso i libri.

Nonostante il suo ritiro dalle cariche onorarie, Enzo Carmine Delli Quadri ha assicurato che continuerà a sostenere entrambe le associazioni con il suo impegno economico e il supporto morale, dimostrando ancora una volta il suo profondo affetto e dedizione verso la comunità.

La sua scelta di dedicarsi completamente alla collana "Tesori dell’Altosannio" è un segno di quanto la cultura e le tradizioni locali siano importanti per lui e per tutti noi. Siamo certi che il suo lavoro contribuirà a mantenere vive le nostre radici e a trasmettere alle future generazioni l'amore per la nostra terra.