Come proteggere cani e gatti dal caldo: 10 regole con i consigli degli esperti

E' arrivata l'estate e con essa è arrivayo anche il grande caldo che gia nel fine settimana ha portato in diverse località italiane temperature oltre i 30 gradi.

Per questo gli esperti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Aidaa hanno messo a punto un piccolo prontuario di semplici consigli per tutelare cani e gatti dall'afa e dal caldo nella stagione estiva. Pochi consigli su cosa fare e cosa non evitare per tenere al riparo i nostri amici pelosi.

Cosa evitare

Mai tenere chiusi in auto ferme sotto al sole cane e gatto: in pochi minuti gli animali potrebbero star male fino a morire.

Mai portare a spasso il cane nelle ore centrali e di picco del caldo della giornata.

Mai portare a spasso il cane sull’asfalto sotto il sole rovente: il calore dell’asfalto potrebbe creare scottature gravi ai polpastrelli del nostro cane.

Mai portare il cane in spiaggia nelle ore calde.

Mai portare il cane a correre con noi durante le ore calde, e ancor meno portarlo al guinzaglio mentre siamo in giro in bicicletta, in questo secondo caso esiste un divieto specifico.

Mai lasciare il cane o il gatto chiusi sul balcone, anche se munito di ombra il caldo potrebbe esser loro fatale.

Mai lasciare il cibo o la ciotola dell’acqua al sole.

Cosa fare