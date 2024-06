Il trionfo della musica al saggio di fine anno della scuola di musica del maestro Pasquale Masciotra

Nella splendida cornice del teatro italo argentino di Agnone, ieri sera si è tenuto il saggio di fine anno della scuola di musica diretta dal talentuoso maestro Pasquale Masciotra. Socio fondatore dell'International Diatonic Alliance (IDA) , Masciotra ha studiato presso il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso e il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone dove ha conseguito la laurea in pianoforte.

Ha studiato per ben sette anni fisarmonica e suona l'organetto dall'età di otto anni. Da giovanissimo ha iniziato a insegnare musica, fondando una scuola che oggi conta circa 24 allievi di età compresa tra i sei e i quarant'anni, provenienti da Agnone e dai paesi limitrofi e dall'Abruzzo.

Il saggio, un evento molto atteso, ha visto la partecipazione di un pubblico attento e con gusti musicali raffinati. Gli allievi della scuola di Masciotra, che si dedicano allo studio del pianoforte, dell'organetto e della fisarmonica, hanno mostrato il frutto del loro impegno e della loro passione attraverso esibizioni individuali e di gruppo. L'evento ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso didattico dei ragazzi, permettendo loro di dimostrare l'abilità raggiunta nell'esecuzione dei brani musicali.

Oltre a essere un'importante occasione per i ragazzi di mettere in pratica quanto appreso, il saggio di fine anno è stato un momento di condivisione del lavoro svolto con genitori e famiglie. L’esibizione ha avuto come finalità quella di manifestare l'impegno e la passione con cui i giovani musicisti apprendono lo strumento, riuscendo anche a gestire la propria emotività. I loro successi nelle competizioni musicali nazionali testimoniano la qualità dell'insegnamento del maestro Masciotra.

La serata si è conclusa con gli applausi calorosi del pubblico, a testimonianza del successo dell'evento e dell'eccellente lavoro svolto dalla scuola di musica di Pasquale Masciotra. Il maestro continua a coltivare e a ispirare nuovi talenti musicali, contribuendo in maniera significativa alla cultura musicale del Molise.