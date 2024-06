Decadenza di Di Biase: Scarano in attesa di nomina ufficiale come Consigliere Provinciale

Il consigliere comunale Nicola Di Biase, eletto nella lista di centro destra "Autonomia e Identità" per il consiglio provinciale, ha perso il suo incarico comunale nelle amministrative dell'8-9 giugno 2024. Di conseguenza, secondo la normativa, decade automaticamente anche dal suo ruolo di consigliere provinciale.

In base a quanto stabilito, il primo dei non eletti dovrebbe subentrare al suo posto. In questo caso, l'avvocato Vincenzo Scarano, essendo il primo dei non eletti nella lista del centrodestra, dovrebbe essere proclamato consigliere provinciale. Tuttavia, nonostante siano passati undici giorni dai risultati elettorali, il presidente della provincia, Daniele Saia, non ha ancora avviato la procedura per la sostituzione di Di Biase. Anzi, le deleghe ai consiglieri provinciali sono state assegnate, il 17 giugno, e comunicate al consigliere decaduto.

Il consigliere Scarano ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo al suo eventuale ingresso in consiglio provinciale. Pertanto, non ha potuto rispondere alla domanda se accetterà o meno l'incarico, affermando che deve riflettere sulla decisione.

Il presidente della provincia, Daniele Saia, ha dichiarato che assegnerà il nuovo incarico al consigliere Vincenzo Scarano non appena il sindaco di Frosolone comunicherà ufficialmente alla provincia di Isernia la mancata elezione di Nicola Di Biase. Tuttavia, Scarano sostiene che i risultati elettorali sono già pubblici e ufficiali, confermati dalle istituzioni preposte ai controlli. Pertanto, ritiene incomprensibile il motivo di questo ritardo nell'avvio della procedura di sostituzione.