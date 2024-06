Scarano chiede chiarimenti sul mancato subentro come consigliere provinciale e sollecita risposte dal Presidente della Provincia di Isernia

In data 20.06.2024, l’Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale ad Agnone -che alle scorse elezioni dei Consiglieri Provinciali del 7 aprile 2024 è stato il primo dei non eletti nella Lista del Centrodestra “Autonomia e Identità- ha inviato una Nota PEC al Presidente della Provincia di Isernia, Dott. Daniele Saia e ha chiesto: a) se, effettivamente, fosse legittimato a subentrare in qualità di Consigliere Provinciale in luogo del Consigliere Provinciale Avv. Nicola Di Biase; b) quali sono la normativa di riferimento, la procedura da attivarsi, i soggetti preposti, i tempi e le modalità affinché si proceda al suddetto subentro.

Tale PEC è stata necessaria poiché, a riguardo, fino ad oggi, nessuna comunicazione è stata inviata all’Avv. Scarano, sebbene alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, il Consigliere Provinciale, Avv. Nicola Di Biase, non fosse stato rieletto Consigliere al Comune di Frosolone.

La mancata rielezione a Consigliere comunale, infatti, come noto, determina il venir meno anche della carica di Consigliere provinciale.

A tal proposito, si rileva che, con atto del 13 giugno scorso, il Sindaco del Comune di Frosolone, Pasquale Rocco De Lisio, mediante pubblica affissione, ha reso noto il nominativo di coloro che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale e ha reso noto che l’Avv. Nicola Di Biase non è stato rieletto quale Consigliere Comunale a Frosolone.

L’Avv. Scarano, quindi, avrebbe dovuto ricevere tempestivamente un’apposita comunicazione in merito affinché potesse esprimere l’accettazione a ricoprire la carica di Consigliere Provinciale e affinché si potesse procedere alla sua proclamazione, anche al fine di non pregiudicare l’attività amministrativa dell’Ente Provincia.

Ciononostante, non è chiara la ragione per cui l’Avv. Vincenzo Scarano, in qualità di legittimato a subentrare alla carica di Consigliere Provinciale di Isernia in luogo dell’Avv. Nicola Di Biase, fino ad ora non abbia ricevuto alcuna comunicazione a riguardo da parte del Presidente della Provincia né è chiaro se quest’ultimo si sia attivato o se si sia interessato con i soggetti preposti per l’attivazione immediata della relativa procedura.

A darne notizia il Consigliere Comunale di Agnone Avv. Vincenzo Scarano.