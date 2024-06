Tragedia a Roma: Muore un giovane di 42 anni in un garage. Originario di Poggio Sannita, comunità sconvolta

Una tragedia ha colpito la comunità di Poggio Sannita. Un uomo di 42 anni,è deceduto improvvisamente ieri pomeriggio a Roma nel quartiere Marconi. Il triste evento si è verificato poco prima delle 16:00 di ieri 21 giugno. in Piazza Enrico Fermi, lasciando non solo la comunità di Marconi ma anche quella di Poggio Sannita avvolte nel dolore. Il giovane uomo deceduto e' Mariolino Palomba

Stando alle ricostruzioni, l’uomo è stato trovato privo di vita all’interno di un garage. Immediatamente allertati, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Una pattuglia della Polizia di Stato, Volanti, è intervenuta per i rilievi del caso. La salma dell’uomo è stata poi affidata al medico legale per stabilire con esattezza le cause del decesso. Sebbene l’autopsia ufficiale debba ancora essere eseguita, le prime ipotesi suggeriscono che si sia trattato di cause naturali.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente a Marconi e a Poggio Sannita, suscitando grande commozione e cordoglio tra i residenti. In tanti hanno voluto esprimere le proprie condoglianze sui social media, condividendo ricordi affettuosi del defunto, conosciuto da tutti come un ragazzo educato e gentile.

Da Poggio Sannita sono giunti numerosi messaggi di cordoglio, a testimonianza dell’affetto e del rispetto che l’uomo aveva saputo guadagnarsi nella sua comunità di origine. “Era un ragazzo educato e gentile, conosciuto da tutti qui a Poggio Sannita,” ha commentato un residente. “La sua perdita è un duro colpo per tutti noi.”