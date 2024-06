Campobasso, ore 12, al voto lâ€™11,15 per cento

Sono stati 4.748 i votanti alle ore 12 per il ballottaggio del Comune di Campobasso, pari all’11,15 per cento degli aventi diritto. Si tratta della prima rilevazione, alla quale ne seguiranno altre due, fissate alle 19 e alle 23. La competizione elettorale vede contrapposti Aldo De Benedittis per il centrodestra e Maria Luisa Forte per l’area progressista, col sostegno anche del Cantiere civico di Pino Ruta per effetto di un accordo politico-programmatico

Urne aperte da stamani alle 7 con stop previsto alle 23, ripresa domattina alle 7 e seggi definitivamente chiusi alle 15. Il corpo elettorale è costituito da 42.853 aventi diritto, gli stessi del primo turno dell’8 e 9 giugno: si tratta di oltre 22mila donne e circa 20mila uomini; 56 le sezioni elettorali.