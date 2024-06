Molise pride, Roberti attacca dal palco, Arcigay: Lo invitiamo alla parata, noi realtÃ  inclusiva

Molise Pride si è sempre caratterizzato come una realtà dialogante e aperta.



Dispiace sapere che Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise, ha espresso parole dure e forti parlando di persone vestite come pagliacci durante la parata del Pride durante un comizio elettorale a Campobasso.



Parole che offendono non solo la comunità LGBT molisana, ma tutte le persone che in questi anni hanno mostrato apertura e solidarietà nel percorso di costruzione di Molise Pride, oggi punto di riferimento di tanti giovani che vogliono rimanere in questa Regione.



Spiace sapere che il Presidente Roberti abbia in un attimo affossato il lavoro trasversale in anni su tutte le forze politiche, ricordando come alle edizioni precedenti di Molise Pride abbia partecipato l'ex Presidente Toma della Regione di centro destra. Da ultimo a Campobasso, nel 2023, è stato concesso il patrocinio all'unanimità anche con i voti del centro destra.



Se Roberti vuole far tornare indietro questa Regione, che avrebbe bisogno di inclusione e non offese e denigrazioni che porteranno altri molisani ad abbandonare la Regione, si prenderà le sue responsabilità.



Noi saremo sempre una realtà aperta e inclusiva. Come è il Molise. Come lo sono i Molisani. Attendiamo in parata il Presidente Roberti. Sempre per il bene del Molise. Sempre per il bene della comunità LGBT

Luce Visco - Presidente Arcigay Molise