Brillante esame di maturitÃ  per Lorenza Musilli: 100/100 all'Istituto Alberghiero di Agnone

Grande soddisfazione giovedì 27 giugno, in casa Musilli-Diana per l'esame di maturità della figlia Lorenza. La sua bravura, dedizione e perseveranza negli studi sono state premiate con il massimo dei voti: 100 /100. Lorenza, studentessa dell'istituto alberghiero, ha raggiunto un traguardo eccezionale, distinguendosi tra i 15 maturandi dell'istituto Alberghiero San Francesco Caracciolo di Agnone, scuola specializzata nella formazione degli studenti per le carriere nel settore dell’ospitalità, la gestione alberghiera, gestione di ristoranti, e materie relative alla cucina.

Lei ha ottenuto il massimo punteggio, suscitando orgoglio e soddisfazione da parte della sua famiglia. Il papà Giancarlo, la mamma Paola Diana e il fratello Fabrizio le augurano un futuro lavorativo pieno di soddisfazioni. I complimenti a Lorenza giungono anche dai suoi amici,

Congratulazioni da Altomolise.net