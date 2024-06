A Lignano YounG7: quattro studenti del liceo agnonese all'evento dedicato agli studenti nell'ambito del G7 Istruzione

Dal 26 al 29 giugno, sette studenti del Liceo Scientifico Giovanni Paolo I di Agnone stanno partecipando con grande entusiasmo al G7 Giovani a Lignano Sabbiadoro. Questo prestigioso evento, organizzato nell'ambito del G7 Istruzione presieduto dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è un'importante occasione per i giovani di confrontarsi su tematiche globali e sviluppare competenze fondamentali per il futuro.

Gli studenti, provenienti dalle classi terza e quarta, sono stati selezionati per rappresentare il loro istituto tra numerose scuole italiane. Questo riconoscimento significativo testimonia l'eccellenza accademica e l'impegno della scuola agnonese. I quattro studenti prescelti per tae evento sono :Rocco Mazziotta, Stefano Del Castello, Arianna Porrone, Giorgia Petitti accompagnati dalla docente Giulia Morelli

La partecipazione al G7 Giovani è stata resa possibile grazie all'interessamento e alla dedizione della dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone, Maria Rosaria Vecchiarelli.

Durante il summit, i partecipanti prenderanno parte a incontri, dibattiti e laboratori formativi, affrontando argomenti come la sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica e l'inclusione sociale. La presenza dei giovani agnonesi al G7 Giovani è motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica, che vede in questa esperienza un'opportunità unica per promuovere i valori di dialogo internazionale e cittadinanza attiva.

L'iniziativa, connessa alle priorità della presidenza italiana del G7, non solo arricchisce il bagaglio culturale degli studenti, ma li prepara anche ad affrontare le sfide del futuro con consapevolezza e determinazione.