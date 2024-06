Molise Pride: L'appello dell' Assessore comune di Napoli Luca Trapanese per i diritti LGBT

E' online sui canali social di Molise Pride l'appello di Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, che invita alla partecipazione alla quarta edizione del Molise Pride ad Isernia il 13 luglio.

Trapanese inoltre specifica, seguendo la coda delle dichiarazione del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, come il pride non sia una pagliacciata, ma una manifestazione per i diritti delle persone. Trapanese approfondisce spiegando come in Italia non esista ancora una legge che faccia riferimento ai crimini d'odio contro la comunità LGBT, come non sia legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso e come l'Italia sia al 35esimo posto su 49 in Europa per i diritti LGBT.

Per questo Trapanese, insieme a sua figlia Alba, invita il Governatore del Molise Roberti a partecipare al Pride, in quanto tutte le Istituzioni siano presenti e vicine a tutte le diversità.