Chiara Mazzola, 9 anni, protagonista all'evento di 'Viva Vittoria Isernia' a Venafro

Ieri a Venafro si è tenuto un evento significativo organizzato da Pasqualino De Mattia presidente dell'Associazione Me Too in collaborazione con l'associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Venafro, durante il quale sono stati consegnati i quadrati realizzati per il progetto "Viva Vittoria Isernia". Questo progetto, dedicato alla sensibilizzazione e al sostegno delle vittime di violenza, ha visto la partecipazione attiva di molte persone della comunità.

Tra i partecipanti, spicca la giovane Chiara Mazzola, 9 anni, che ha contribuito con grande entusiasmo realizzando due quadrati per "Viva Vittoria Isernia". Chiara, con il suo impegno, ha dimostrato come anche i più giovani possano fare la differenza in iniziative importanti come questa.

Chiara non si ferma qui: ha deciso di unirsi al gruppo e accompagnerà l'Associazione Mee Too nel percorso di sensibilizzazione. Già da oggi, sarà presente a Pesche per l'evento di consegna, continuando così il suo impegno e contribuendo a fare del bene alla comunità.

L'evento di Venafro è stato un momento di grande emozione e solidarietà, dimostrando ancora una volta l'importanza del sostegno reciproco e della collaborazione tra le generazioni per affrontare tematiche sociali di rilevanza.