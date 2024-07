Aldo Patriciello ufficialmente rieletto al Parlamento Europeo

Adesso è ufficiale : Aldo Patriciello è di nuovo nel Parlamento Europeo dopo le recenti elezioni continentali. A spianargli per l’ennesima volta l’accesso nell’assemblea di Strasburgo è stato il Gen. Roberto Vannacci, candidato con la Lega in tutte le circoscrizioni italiane e che ha scelto quella del nord ovest (dove aveva riportato 186.966 voti) per accedere nel Parlamento Europeo. Conseguentemente il molisano, a sua volta candidato con la Lega e che aveva conseguito nella circoscrizione meridionale oltre 75mila voti, risultando il primo dei non eletti alle spalle di Vannacci, accede per l’ennesima volta nell’assemblea continentale, dove siede ininterrottamente dal 2006

. Un risultato atteso dall’intero entourage di Patriciello e dallo stesso europarlamentare alla luce dei consensi conseguiti nel meridione della Penisola, ossia Abruzzi, Molise, Puglie, Campania, Basilicata e Calabria. Ed ecco gli eletti per la Lega nel nuovo Parlamento europeo : Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Raffaele Stancanelli, ossia quattro donne e cinque uomini

. Sul risultato della Lega alle recenti consultazioni continentali le dichiarazioni di Matteo Salvini, vertice nazionale della Lega : “Ringrazio il Gen Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo prezioso in una fase storica internazionale che ci vedrà protagonisti”.

Le dichiarazioni dell'on Aldo Patriciello: “È una gioia immensa e un grande orgoglio rappresentare ancora una volta il nostro sud a Bruxelles. Sono felice ed emozionato per questa riconferma: un successo che mi sento di condividere con la mia famiglia, il mio staff e tutti coloro che con passione e affetto sono stati al mio fianco in questa splendida avventura elettorale. Essere parlamentare europeo per la quinta volta consecutiva è un grande onore ma anche una grande responsabilità: darò tutto me stesso per ripagare la fiducia degli elettori ed essere all’altezza dell’enorme consenso raccolto in tutto il Mezzogiorno. Un ringraziamento doveroso va a Matteo Salvini e tutti i candidati della Lega, il cui impegno è stato fondamentale per ridare slancio al partito in tutto il sud. Ora, però, è necessario mettersi subito al lavoro: c’è un’Europa da cambiare e da rimettere sui binari della crescita e dello sviluppo; un’Europa più identitaria e più attenta ai reali problemi dei cittadini.