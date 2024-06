Gerri Pasticceria tra le 50 attivitÃ  premiate: Il Marchio Molise Eccellenze sprona le aziende a migliorare la qualitÃ 

Il marchio Molise Eccellenze 2024 ci aiuta e ci sprona a continuare a lavorare sul territorio e migliorare sempre di più la qualità".

Così uno dei produttori molisani premiati, titolare di Tenuta Terra Sacra di Lupara (Campobasso) all'indomani del riconoscimento di Molise Eccellenze 2024 e iscrizione al Rem (Registro delle Eccellenze Molisane).

Cinquanta i riconoscimenti consegnati a Campobasso nel corso della cerimonia finale all'incubatore sociale.

Il progetto Molise Eccellenze punta alla selezione e all'identificazione delle aziende operanti nel settore dell'enogastronomia, del turismo e dell'artigianato che, attraverso la loro attività, proteggono e promuovono le eccellenze della regione.

L'iniziativa è patrocinata dalla Camera di Commercio, dal presidente del Consiglio Regionale del Molise, dalla Cia Molise, GAL-Molise verso il 2000 e la Cna Molise. Per partecipare è necessario che l'intero ciclo di produzione derivi dall'ambiente geografico "Molise" e che le caratteristiche del prodotto rispecchino il territorio regionale.

Le imprese premiate sono: Antica dimora Isernia, Caseificio Di Re, Apicoltura Trucco, Assunta Cirino, Antonio Pietromonaco, Baita Pavo', Pizzeria Bas&Co, Caffè Camardo, Valerio Campi, Casa Florio, Caseificio Barone e Monforte, Coffee Specialist Team, Centro tartufi Molise e Di Iorio tartufi, da SAvery, Dimora Del Prete, Ristorante Distinto, Panificio Flo.Car, Pasticceria Gerri, Gocce di Brina, Il Colle Tinto, Incantesimi di Cuoio, La bella Martinese, La Ginestra, La Piana dei Mulini, La Serra Molisana, Le sette querce, Ludovico Original, Mario Iannetta, Monte Pizzi Masseri, Norelli gioielli, Oleificio Trespaldum, Primo sole, Radice verde, i ristoranti: l'Affresco, La Rivera, Monticelli, Pasticceria Don Giovanni, Massimo Pilla, Pasticceria Divinità, Pizzeria Rossopeperoncino, Salsiccia di Longano, Salumeria Coccagno, Salumificio Iallonardi, Tenuta Gualtieri, Torrefazione Monforte, Trattoria Del Riccio, Why Not Ristorante e B&B.