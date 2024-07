Addio a Gigi Marchetti: L'Olympia Agnonese ricorda il suo talento piÃ¹ grande

Con un post sui social, Mauro Marinelli, dirigente della Polisportiva dell'Olympia Agnonese ha comunicato la triste notizia della prematura scomparsa di Gigi Marchetti, avvenuta all'età di 63 anni. Originario di Pescopennataro, Marchetti è stato uno dei più grandi talenti ad aver mai vestito la maglia granata, lasciando un'impronta indelebile nella storia del club.

Marchetti ha giocato con l'Olympia Agnonese durante la stagione 1987-88, prima di trasferirsi al Campobasso, squadra allora militante in Serie C. Tutti coloro che lo hanno conosciuto lo ricordano non solo come un eccellente calciatore, ma anche come una persona di grande integrità morale.

Due anni fa, in occasione di una cena ad Agnone che ha riunito le vecchie glorie del calcio agnonese, Marchetti è stato proclamato "migliore calciatore di sempre dell'Agnone". Il professor Sica, dirigente del settore giovanile dell’Olympia, ha ricordato come quella serata fosse stata un tributo sentito e affettuoso verso un uomo che, con il suo carattere timido e riservato, aveva guadagnato la stima e l'affetto di tutti.

"In quell'ultima cena, avevo preso l'iniziativa, insieme a voi, di votarlo come migliore calciatore di sempre dell'Agnone. Con il suo carattere timido e riservato, si arrabbiò un po', ma sono felice che anche in quell'occasione gli dimostrammo la nostra stima e il nostro affetto. Un uomo per bene che incontravo sempre con affetto, una vita segnata dal dolore per la prematura morte della cara moglie che ieri ha raggiunto... ci mancherà", ha scritto il presidente degli allenatori molisano.

La scomparsa di Gigi Marchetti lascia un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. Il mondo del calcio molisano si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore, ricordando Gigi non solo come un fuoriclasse sul campo, ma anche come un esempio di umanità e rettitudine. Riposa in pace, campione.