Acquisto parrucche, dal 15 luglio nuove istanze per malati oncologici

La Regione Molise ha riaperto i termini per l'invio delle istanze per la concessione del contributo economico per l'acquisto di parrucche in favore dei pazienti oncologici affetti da alopecia.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 15 luglio e fino al primo novemb

L'importo è di 400 euro e, in base alla nuove disposizioni normative, è stato eliminato l'obbligo per il richiedente di presentare la dichiarazione Isee. Sono considerate ammissibili anche le spese sostenute per l'acquisto di una parrucca a partire dal primo gennaio 2024 e fino alla data di scadenza dei termini per l'invio delle istanze, "fermo restando - si legge nel provvedimento - che le spese non potranno superare gli importi ancora disponibili e ripartiti tra gli Ambiti territoriali sociali (Ats) di Campobasso, Isernia e Termoli".