Pronto il Progetto "Femmina Morta I e Femmina Morta II" che collega Agnone all'Abruzzo: Presentazione al Comune

Invito alla Presentazione del Progetto "Femmina Morta I e II"

Data: Giovedì 11 luglio

Ora: 11:00

Luogo: Sala riunioni del Comune di Agnone

Il Comune di Agnone annuncia la presentazione del progetto per i lavori di messa in sicurezza e completamento degli impalcati dei viadotti "Femmina Morta I" e "Femmina Morta II". Questo intervento cruciale permetterà di ultimare la variante che collega Agnone all'Abruzzo, realizzando così un'importante infrastruttura per la nostra regione.

Leggi: https://www.altomolise.net/notizie/attualita/39442/27-milioni-per-la-sicurezza-dei-viadotti-sulla-variante-di-agnone-parte-del-piano-infrastrutturale-da-76-miliardi-di-euro

I lavori saranno resi possibili grazie alle risorse derivanti dalla programmazione concordata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS.

Durante l'incontro interverranno:

Il sindaco Daniele Saia

L'assessore regionale Michele Marone

Il responsabile ANAS ing. Antonio Marasco

Sarà un'opportunità per conoscere i dettagli del progetto e le tempistiche dei lavori direttamente dai protagonisti.

La stampa è invitata a partecipare.

Comune di Agnone

Data: 2024-07-09

Ora: 18:41