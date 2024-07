Cgil Molise in prima linea al Molise Pride: "Basta Discriminazioni sui Posti di Lavoro"

MOLISE PRIDE La Cgil Molise supporta e sarà presente al Molise Pride che si terrà sabato 13 luglio a Isernia. Lo scenario è purtroppo ancora non semplice e giusto, tante le discriminazioni sui posti di lavoro così come gli episodi di discriminazione nella ricerca di un lavoro: mancati rinnovi di contratti, blocco di carriere, molestie e pregiudizi. Riteniamo importante portare avanti il lavoro contrattuale, in tutti i luoghi di lavoro, per il riconoscimento delle garanzie e dei diritti. Lottiamo affinché il rispetto, la libertà sociale e culturale vadano di pari passo alla legge. I diritti civili e sociali non devono e non possono essere motivo di scontro e prendiamo le distanze da chiunque mette in dubbio la libertà e la dignità anche soltanto di una persona. Rischiamo oggettivamente di tornare indietro con delle scelte pericolose e con delle dichiarazioni altrettanto inaccettabile e imbarazzanti. Saremo presenti con orgoglio e ci auguriamo che sia un buon Molise Pride per tuttə!