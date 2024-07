Agenzia Regionale Molise Lavoro: Avvio della selezione, in numero doppio rispetto ai posti da coprire, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 56/1987 e ss.mm.ii., per l'assunzione di n. 1 (una) unità di personale con il profilo professionale di "Operatore Tecnico". Il contratto sarà a tempo indeterminato, secondo il CCNL del Comparto Funzioni Centrali.

La posizione è destinata alla Prefettura di Isernia.