Amianto e Sicurezza Pubblica: Agnone Identità e Futuro presenta tre Interrogazioni urgenti per il Consiglio Comunale del 13 Luglio

In vista del prossimo Consiglio Comunale del 13 luglio, il Gruppo Politico "Agnone Identità e Futuro", guidato dal Capogruppo Avv. Vincenzo Scarano, ha presentato tre interrogazioni urgenti. Queste iniziative, sollecitate dalle numerose segnalazioni dei cittadini, mirano a tutelare i diritti e gli interessi della collettività, affrontando questioni di salute pubblica e sicurezza legate alla presenza di amianto in edifici chiave del centro urbano di Agnone

Di seguito le interrogazioni:

"La prima Interrogazione riguarda la copertura del tetto dell’immobile (ex Caserma dei Vigili del Fuoco) che si trova ad Agnone, in pieno centro urbano, con ingresso alla Via Degli Emigrati, a confine con alcune abitazioni e un Bar, nonché nei pressi delle Caserme dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, nonché a pochi metri dallo Stadio Comunale “Civitelle”, dove, tra l’altro, svolgono i corsi di Scuola Calcio numerosi bambini.

Visto il relativo esposto presentato nel marzo del 2023, l’ARPA Molise -incaricata dalla Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, Stazione di Agnone-, dopo avere effettuato il sopralluogo e le indagini di laboratorio in merito ai materiali della copertura del tetto dell’immobile in questione, ha ritenuto che sono da effettuare «… dei lavori di rimozione dei suddetti materiali contenenti amianto, …» e che «… al fine di scongiurare potenziali rischi e pericoli per la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, si ravvisa l’inderogabile necessità di attivarsi per la risoluzione della problematica in questione, … ».

Per queste improcrastinabili ragioni, Agnone Identità e Futuro, non appena acquisite le informazioni a riguardo, ha ritenuto opportuno discutere della situazione nel primo Consiglio Comunale utile.

Allo stesso modo, sempre per ragioni afferenti potenziali rischi e pericoli per la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, Agnone Identità e Futuro ha presentato la seconda Interrogazione in merito ai «lavori di bonifica amianto» relativi all’edificio che fa angolo tra il Corso Vittorio Emanuele e Via Gamberale, che ha ingresso sulla stessa Via Gamberale.

E, sempre con riferimento all’edificio che fa angolo tra il Corso Vittorio Emanuele e Via Gamberale e che ha ingresso sulla Via Gamberale nonché con riferimento ai lavori di manutenzione -compresi i «lavori di bonifica amianto»-, Agnone Identità e Futuro ha presentato la terza Interrogazione in cui ha chiesto chiarimenti per sapere se il Comune di Agnone avesse applicato, in che misura e con quale criterio, eventuali tasse e/o indennità a seguito di circa un anno in cui vi sono stati l’occupazione di parte del Corso Vittorio Emanuele e di parte della Via Gamberale, nonché la chiusura al traffico carrabile di Via Gamberale, nonché se avesse applicato le eventuali tasse e/o indennità in conseguenza dell’apposizione dei pannelli isolanti che hanno interessato il predetto edificio.

A tali Interrogazioni, Agnone Identità e Futuro ha chiesto fosse data risposta per iscritto."

Il Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro”

Il Capogruppo Avv. Vincenzo Scarano