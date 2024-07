Lite tra giovani alla Villetta di Agnone: volano pugni e calci per futili motivi

Agnone, 16 Luglio 2024 - Nella notte quieta di Agnone, intorno alle ore 23.30, un gruppo di giovani provenienti da fuori città e ragazzi residenti ad Agnone hanno dato via ad una lite,. La lite, scoppiata per futili motivi, è degenerata in una vera e propria colluttazione che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, la tensione tra i due gruppi sarebbe già salita alle stelle nei giorni precedenti, come confermano le testimonianze raccolte . Ieri sera, l'acceso diverbio è sfociato in uno scontro fisico che ha visto coinvolti diversi giovani.

Ancora non si conoscono i dettagli precisi di quanto accaduto e il movente alla base della rissa. I Carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. I roumors riferisco di un ragazzo ferito trasportato in ospedale.

L'episodio ha destato preoccupazione tra la cittadinanza che invoca maggiore sicurezza e misure di prevenzione per evitare che simili fatti si ripetano.

Aggiornamenti:

Seguiranno ulteriori informazioni sulla rissa di Agnone non appena saranno disponibili dai Carabinieri.