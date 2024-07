Fondi coesione Molise: 444,9 milioni di euro per lo sviluppo per opere infrastrutturali e imprese, annuncia l'assessore Iorio

L'assessore regionale Michele Iorio ha annunciato l'assegnazione al Molise di 444,9 milioni di euro per il sostegno alle politiche di sviluppo economico, sociale e territoriale. Le risorse, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), saranno utilizzate per finanziare interventi in due aree chiave:

Opere infrastrutturali: ammodernamento della rete stradale, ferroviaria e portuale, interventi per l'efficientamento energetico e la tutela dell'ambiente, sviluppo delle reti di comunicazione digitale.

Aiuti alle imprese: sostegno alla creazione di nuove imprese, all'innovazione e alla crescita delle imprese già esistenti, misure per l'occupazione e la formazione professionale.

Con la pubblicazione della delibera Cipess numero 165 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2024 il governo ha assegnato alla Regione Molise i fondi nazionali stabiliti nell'Accordo per la Coesione firmato lo scorso 25 marzo tra la presidenza della Giunta regionale e il presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse assegnate alla Regione Molise ammontano a 407.444.009,83 milioni di euro. Fondi che si aggiungono ai 37.484.372,06 milioni già assegnati in anticipazione a dicembre 2021. Per un totale dunque di 444.928.381,89 milioni di euro.