Crisi idrica a Poggio Sannita: l'amministrazione comunale invita al consumo responsabile

Poggio Sannita (IS), 22 luglio 2024 - L'amministrazione comunale di Poggio Sannita lancia un nuovo appello alla cittadinanza per un uso responsabile dell'acqua, a causa del persistente andamento siccitoso e dell'aumento dei consumi estivi.

Nonostante l'ordinanza n. 05 del 18 giugno 2024 che limita l'utilizzo dell'acqua a scopi igienico-sanitari e domestici, si è registrato un consumo anomalo che rischia di aggravare la già critica situazione idrica.

"Invitiamo tutti i cittadini a fare un uso consapevole dell'acqua, evitando sprechi e comportamenti non necessari," dichiara il Sindaco. "In particolare, è importante evitare di utilizzare l'acqua per innaffiare giardini e orti, lavare auto o per altri scopi non domestici."

L'amministrazione comunale ha inoltre annunciato che saranno intensificati i controlli sul territorio per individuare eventuali violazioni dell'ordinanza. "Ci troviamo in una situazione di emergenza idrica che potrebbe peggiorare con il rientro della popolazione fluttuante nel mese di agosto," aggiunge il Sindaco. "Per questo motivo, è fondamentale che tutti collaborino per un uso responsabile dell'acqua."

Il presente comunicato ha valore di allerta di protezione civile per tutta la cittadinanza, sia residente che fluttuante.