Contro la violenza sulle donne: Cala Sveva, Cisl Abruzzo Molise e Mee Too insieme per sensibilizzare

Termoli, 20 luglio 2024 - La violenza contro le donne non conosce tregua, neanche durante l'estate. Per questo motivo, la Cala Sveva Beach Club, la CISL Abruzzo Molise e l'associazione Mee Too hanno deciso di unire le forze per intensificare le iniziative di sensibilizzazione su questo tema di cruciale importanza.

L'appuntamento è per il 24 giugno alle ore 16.15 presso lo stabilimento balneare Cala Sveva di Termoli. Un incontro che vedrà la partecipazione di realtà imprenditoriali, rappresentanze dei lavoratori e associazionismo, tutti uniti per dire NO ad ogni forma di violenza contro le donne.

Durante l'evento, interverranno:

Un rappresentante del lido Cala Sveva Beach Club

Un rappresentante di Me Too

Un rappresentante della CISL Abruzzo Molise

L'obiettivo è quello di creare un momento di riflessione e confronto, per approfondire il fenomeno della violenza contro le donne, condividere esperienze e strategie per contrastarlo. Un'occasione per ribadire l'impegno comune nel costruire una società libera dalla violenza, dove ogni donna possa sentirsi libera e sicura.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia contribuire a questo importante impegno sociale.

Insieme, possiamo fare la differenza!

#controlaviolenzasulledonne #noninvacanza #uniticontrolaviolenza #Termoli #CISLAbruzzoMolise #MeeToo