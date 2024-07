Stadio Campobasso: "Calcio d'inizio" in sicurezza

È stata inaugurata ieri sera la nuova stagione calcistica del Campobasso FC con una gara amichevole di respiro internazionale, che ha visto la partecipazione di circa 2.000 spettatori, in buona parte famiglie con bambini, compresa una rappresentanza di 20 tifosi britannici del club londinese.

L'evento calcistico, il primo di una serie di gare amichevoli allo Stadio Avicor Molinari, una vera festa di calcio, è valso, anche per il sistema di sicurezza, quale test di avvicinamento alle gare ufficiali della stagione sportiva che le Autorità Provinciali di P.S., le Forze di Polizia, gli altri enti coinvolti ed il club di Campobasso gestiranno in piena sinergia per garantire ai tifosi locali e ospiti la più ampia partecipazione possibile e soprattutto in piena sicurezza e nel rispetto delle regole.

Campobasso, 26 luglio 2024