Italea Molise e Comune di Capracotta presentano "Migrazioni: Radici nel Futuro": ruolo delle comunitÃ  molisane nel mondo e le prospettive per il turismo del territorio.

Italea Molise, in collaborazione con il Comune di Capracotta, è lieta di presentare l'evento "Migrazioni: Radici nel Futuro". Questo incontro, incentrato sull'evoluzione del fenomeno migratorio, sarà un'occasione per esplorare le dinamiche in continuo cambiamento della mobilità, con un focus particolare sulle comunità molisane all'estero.

L'evento si terrà venerdì 2 agosto 2024 alle ore 17:00 presso la Casa della Cultura di Capracotta. Durante l'incontro, esperti e rappresentanti istituzionali discuteranno il valore delle radici culturali e il ruolo delle comunità molisane nella promozione della cultura e del turismo del Molise a livello globale.

Il dialogo si concentrerà su come valorizzare e supportare queste comunità, creando connessioni tra passato e futuro attraverso il turismo delle radici. I temi trattati includeranno strategie per il rilancio del turismo post-pandemia e le iniziative del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Questo evento rappresenta un'importante occasione per discutere le dinamiche delle migrazioni e il legame delle comunità molisane con le proprie radici, nonché il loro ruolo nel promuovere la cultura e il turismo del Molise nel mondo

Contatti per informazioni: Ufficio Comunicazione Italea Molise comunicazione@italeamolise.com