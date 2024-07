Incendi a Ferrazzano: Vigili del Fuoco in azione per salvare azienda agricola e contenere le fiamme

Nel primo pomeriggio di oggi, un nuovo intervento ha visto i Vigili del Fuoco di Campobasso al lavoro in contrada Sant'Onofrio a Ferrazzano per un incendio sviluppatosi in una zona adiacente a quella interessata ieri. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Campobasso con tre mezzi antincendio, insieme a una squadra Aib della Protezione Civile regionale proveniente da Baranello.

l'intervento ha permesso di salvaguardare dalle fiamme un'azienda agricola presente nella zona. Le squadre stanno ancora operando per bonificare la zona interessata. sul posto sono presenti anche i Carabinieri Forestali e le autorità amministrative.

Inoltre, altri incendi si sono sviluppati nella zona del basso Molise, richiedendo l'intervento delle squadre del distaccamento di Termoli e il supporto del distaccamento di Santa Croce di Magliano.