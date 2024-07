Melissa e Piero si sono detti "Sì" ad Agnone: una giornata indimenticabile.

Agnone 27 luglio 2024. Oggi sposi Melissa Passarella e Piero Cerimele!

In una magnifica e calda giornata tra fiori bianchi e promesse d'amore eterno, Melissa e Piero si sono uniti in matrimonio. Una bella e lunga storia d'amore che ha trovato il suo epilogo in questa giornata indimenticabile. La cerimonia si è tenuta presso la chiesa di San Marco ad Agnone Il rito sacro è stato officiato da padre Cleophas. La sposa nel suo esclusivo ed elegante abito bianco al braccio di un altrettanto elegante sposo erano felici ed emozionati , circondati dai loro affetti e da tanti amici, concludono i festeggiamenti presso un noto ristorante agnonese.

Questo l'augurio che giunge agli sposi dalla mamma di Melissa, Giovanna e da Silvano:

“Nel giorno del vostro matrimonio, desideriamo esprimere tutta la nostra felicità. Guardandovi oggi, siamo pieni di orgoglio e di commozione. Vi auguriamo un futuro radioso insieme, fatto di comprensione, rispetto e tanta passione. Con tutto il nostro cuore, Giovanna e Silvano.”

Auguri dalla direttrice editoriale Maria Carosella e dalla redazione di Altomolise.net