Il quartiere di Castelnuovo ad Agnone al buio da mesi: Disagi e pericoli per i residenti

Da mesi il quartiere di Castelnuovo ad Agnone si trova in una situazione di disagio e pericolo a causa dell'assenza di illuminazione pubblica. I residenti denunciano che l'illuminazione viene ripristinata solo saltuariamente, per poi tornare al buio il giorno successivo. Questa situazione sta creando non solo disagi ma anche seri problemi di sicurezza per gli abitanti della zona.

Gli abitanti di Castelnuovo riferiscono di aver segnalato più volte il problema alle autorità competenti, ma la situazione rimane invariata. "È una questione che ci affligge da troppo tempo," afferma uno dei residenti, "ogni volta che si accende la luce speriamo che sia risolto, ma il giorno dopo siamo di nuovo al buio."

La mancanza di una illuminazione costante non solo rende difficoltoso muoversi di notte, ma aumenta anche il rischio di incidenti e problemi di sicurezza, rendendo le strade del quartiere meno sicure.

Oltre alla questione dell'illuminazione, altri residenti del quartiere segnalano la mancanza di servizi essenziali e infrastrutture adeguate. "Non abbiamo marciapiedi adeguati e le strade sono in cattivo stato," commenta un altro residente. “Abbiamo segnalato anche questi problemi, ma sembra che le nostre richieste non vengano ascoltate.”

I residenti di Castelnuovo chiedono un intervento urgente da parte delle autorità locali per risolvere definitivamente il problema dell'illuminazione pubblica e migliorare le infrastrutture del quartiere. "Non chiediamo molto," conclude un abitante, "solo di poter vivere in un quartiere sicuro e ben illuminato. Speriamo che chi di competenza prenda a cuore la nostra situazione e agisca di conseguenza."

