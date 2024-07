Torna l'evento piÃ¹ colorato dell'Estate: CarHoliColor Edizione N.2 a Carovilli!

Il 3 agosto 2024, dalle 16:00 alle 2:00, preparatevi per una giornata indimenticabile di musica e colori al CarHoliColor Edizione N.2, che si terrà presso il Campo Sportivo di Carovilli, in Via dei Frattari. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’evento promette di regalarvi un’esperienza ancora più straordinaria.

Con la partecipazione speciale di Radio Delta 1 come radio partner, il CarHoliColor è pronto a intrattenere il pubblico con dirette radio e un programma ricco di emozioni e sorprese.

Programma della Giornata:

Countdown HOLI : Iniziamo il divertimento con cannoni colorati, con il primo lancio di colori previsto per le 18:00. Preparati a essere avvolto da una miriade di colori vivaci.

: Iniziamo il divertimento con cannoni colorati, con il primo lancio di colori previsto per le 18:00. Preparati a essere avvolto da una miriade di colori vivaci. Dirette Radio : Segui le dirette e rimani sintonizzato su Radio Delta 1 per tutta la durata dell'evento.

: Segui le dirette e rimani sintonizzato su Radio Delta 1 per tutta la durata dell'evento. Lancio Gadget: Non perdere l'occasione di ottenere fantastici gadget durante la giornata.

Line-up Musicale:

Dj Kevin : 16:00 - 18:00

: 16:00 - 18:00 Dj Mario Corbo : 18:00 - 21:00

: 18:00 - 21:00 Dj Jtoscano (Radio Delta 1) : 21:00 - 00:00

: 21:00 - 00:00 Dj Simone: 00:00 - 02:00

Il costo d’ingresso è di soli 10€, un piccolo prezzo per un'esperienza così intensa e vivace. E non dimenticare il dress code: indossa una t-shirt bianca per essere al centro dell’esplosione di colori.

Non mancare all’appuntamento con la festa più colorata dell’estate! Il CarHoliColor Edizione N.2 ti aspetta per un sabato all'insegna del divertimento, della musica e dei colori. Prepara la tua t-shirt bianca e vieni a vivere un’esperienza unica al Campo Sportivo di Carovilli.

Segna la data e vieni a divertirti con noi!