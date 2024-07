Linee Guida per la Gestione della Movida: Sottoscrizione in Prefettura il 31 Luglio 2024

Mercoledì 31 luglio 2024, alle ore 10.30, il Prefetto di Isernia Franca Tancredi sottoscriverà, alla presenza dei locali vertici delle Forze dell’Ordine, le Linee guida per la gestione della c.d. movida notturna, durante il periodo estivo e per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali. Il documento, che sarà siglato con l’Azienda sanitaria regionale, i Comuni di Isernia, Venafro ed Agnone e con Confcommercio Molise, si pone il precipuo obiettivo di dettare sinergiche linee di indirizzo per l'attuazione di misure strutturali a contrasto degli effetti negativi della movida che, proprio durante la stagione estiva, con la progressiva riapertura degli spazi destinati alla socialità e all’intensificarsi degli eventi che si svolgono all’aperto, potrebbe dare luogo a situazioni di criticità ove si svolgono i momenti di aggregazione sociale, generando, in tal modo, episodi di c.d. mala movida. Con la sottoscrizione delle Linee guida si intende porre in essere un bilanciato contemperamento dei diversi interessi in campo, in modo tale da salvaguardare la vitalità dei luoghi, le attività commerciali ma anche la quiete pubblica e la sicurezza, nonché promuovere strumenti di prevenzione atti a scongiurare comportamenti che potrebbero assumere connotazioni negative, anche per l’eventuale degenerazione in fenomeni di abuso di sostanze alcoliche, nonché di uso e spaccio di sostanze stupefacenti . La presenza degli organi di stampa è particolarmente gradita.