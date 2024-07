Termoli: Vietati fuochi e falÃ² sulle spiagge per tutto Agosto 2024

Termoli: Vietati Fuochi e Falò sulle Spiagge per Tutto Agosto 2024

Termoli, 29 Luglio 2024 – Il Sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice, ha emanato un’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi e falò sulle spiagge del Comune durante il mese di agosto 2024. Questo provvedimento si rende necessario a causa dei potenziali pericoli per l'ambiente e la sicurezza, specialmente in occasione delle festività di San Basso e del Ferragosto, periodi in cui tradizionalmente vengono accesi molti falò sulle spiagge del litorale sud.

L'ordinanza si basa su diverse considerazioni:

Danno Ambientale e Rischio per la Sicurezza: L’accensione di fuochi sull’arenile rappresenta un serio rischio ambientale e può diventare pericolosa in prossimità degli stabilimenti balneari e delle abitazioni civili.

Problemi di Sicurezza e Igiene Pubblica: In passato, l’accensione di fuochi e falò ha causato problemi di sicurezza pubblica, privata e di igiene, dovuti all'abbandono indiscriminato dei residui e delle bottiglie di vetro.

Necessità di Prevenzione degli Incendi: Vietare queste attività durante tutto il mese di agosto è visto come un passo fondamentale per prevenire potenziali incendi pericolosi per l’ambiente e la sicurezza delle persone.

Disposizioni dell’Ordinanza

L'ordinanza prevede:

Divieto di Detenere Materiali per Fuochi : È vietato detenere legna, carbonella o qualsiasi altro materiale utile all’accensione di fuochi.

: Non è permesso campeggiare o accatastare legna sulle spiagge.

: Non è permesso campeggiare o accatastare legna sulle spiagge. Divieto di Accensione Fuochi e Falò : Vietata l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco o falò.

: Vietata l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco o falò. Divieto di Abbandono di Residui: È proibito abbandonare sull’arenile residui sia organici che inorganici, in special modo bottiglie di vetro.

Applicazione e Sanzioni

Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo online dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Termoli, e sarà trasmesso alla Prefettura di Campobasso, al Comando della Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli organi di stampa per la massima divulgazione. Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative che variano da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall’art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000.

Ricorsi

È possibile presentare ricorso contro l’ordinanza al TAR Molise entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il Sindaco Balice ha ribadito l’importanza di questo provvedimento per garantire un’estate sicura e rispettosa dell’ambiente per tutti i cittadini e visitatori di Termoli.