Regione Molise e ICE siglano accordo per l'Internazionalizzazione delle Imprese

CAMPOBASSO. E’ stato siglato nelle scorse settimane un accordo tra Regione Molise e ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese.

Soddisfatto l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente: “L’internazionalizzazione delle nostre aziende è un elemento importantissimo per lo stimolo alla crescita. Aprirsi al mercato estero può garantire un supporto in termini di crescita e di competitività per le nostre aziende. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una serie di linee che mirano a creare una vetrina ampia e specifica, ma anche attraverso la formazione degli imprenditori per consolidare le loro capacità di management. È questo uno strumento che si pone come completamento degli altri già deliberati e di quelli in cantiere”.

Sono quattro le azioni sulle quali si basa l’accordo con ICE: