Tra Antiche Mura - Nel Santuario Italico di Pietrabbondante tre capolavori di Aristofane, Euripide e Plauto per la 48Â° Stagione "Teatro a Mille Metri"

Sede di culto pubblico della nazione sannita, il Santuario Italico di Pietrabbondante rappresenta un punto di riferimento insostituibile per la conoscenza della storia del Sannio. L'area archeologica, oltre ad essere frequentata da visitatori durante tutto l'anno, è sede estiva consolidata di rappresentazioni teatrali e musicali.

"Tra Antiche Mura", rassegna prodotta da Fondazione Molise Cultura e Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, con la collaborazione della Direzione Regionale Musei Molise, dopo aver toccato Larino e Sepino, mette in scena dal 7 al 14 agosto per la 48° Stagione di Teatro a Mille Metri, tre commedie, nella tradizione del teatro classico, come "La Pace" di Aristofane (7 agosto ore 18,30) per un adattamento, regia e musiche di Vincenzo Zingaro che, dopo lo straordinario successo ottenuto con l'allestimento de "Le Nuvole", riporta in scena un altro capolavoro di Aristofane, nella sua storica edizione, inserita dall'Università di Roma "La Sapienza" nel progetto internazionale "Il Teatro Classico Oggi". A seguire "L'Avaro" di Plauto (9 agosto ore 18,30), per una produzione Teatro Belli di Antonio Salines, nella versione di Roberto Lerici.

Protagonisti dello spettacolo sono Gigi Savoia (attore napoletano con Eduardo De Filippo e poi con Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Luca De Filippo) e Francesca Bianco, da 40 anni protagonista in tutte le principali produzioni del Teatro Belli. Infine il 14 agosto (ore 18,30) "Elena" di Euripide, tragedia anomala che si nutre di satira e scene brillanti. Protagonisti per Città Teatro: Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo e Alessandro D'Ambrosi con un lieto fine imposto dal deus ex machina, che ricompone la tragedia tra le fila del Mito, presagendo l'immortalità di Elena e la vita sull'isola dei Beati di Menelao.

Il Santuario Italico è aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle 8,45 alle 19,15.

Biglietti su Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura o presso punti vendita autorizzati