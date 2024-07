Incendio a Venafro: Aumentano gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa delle temperature roventi: dichiarato lo stato di grave pericolositÃ  per gli incendi boschivi in Molise.

Anche a causa delle temperature roventi sono aumentati gli interventi dei

Vigili del Fuoco della Provincia di Isernia per incendi. Nelle foto allegate

l'incendio di stamani a Venafro che ha interessato parzialmente anche un

complesso edilizio.





Per far fronte al crescente numero degli interventi e tenuto conto del

periodo di massima pericolosità per gli incendi Boschivi è diventata

operativa per la Campagna Anti Incendio Boschiva 2024 la "Convenzione per il

concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Molise alla lotta

attiva contro gli incendi boschivi" stipulata tra il CNVVF e la Regione

Molise, con un potenziamento del personale operativo e del personale DOS

(Direttore delle Operazioni di Spegnimento).



Si rammenta che con Decreto della Giunta Regionale del Molise n. 37 del

14.06.2024, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli

incendi boschivi sul territorio regionale nel periodo compreso dal 17 giugno

al 30 settembre 2024.

Per tale periodo è attivata, presso il Servizio di Protezione Civile della

Regione Molise, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e pertanto si

possono segnalare alla stessa, tramite i seguenti numeri telefonici (800 120

021 – Numero Verde per le emergenze del Servizio di Protezione Civile –

Regione Molise e 0874 7791 - Sala Operativa Regionale – Servizio di

Protezione Civile – Regione Molise) gli incendi in aree boscate,

cespugliate, arborate e simili.