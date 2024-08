Tradizione medica e orgoglio di Agnone: Alfonso Savastano nominato primario a Bari

Il Prof. Alfonso Savastano vince il concorso da Dirigente di II Livello dell'Unità Operativa Complessa di Oculistica all'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, Bari

Alfonso Savastano, figlio dell'ex primario di oculistica dell'ospedale di Cassino e originario di Agnone, è stato recentemente nominato dirigente di II livello dell'unità operativa complessa di oculistica presso l'ospedale regionale ecclesiastico generale Miulli di Acquaviva delle Fonti, situato nella provincia di Bari. Questa prestigiosa nomina segna un importante traguardo nella carriera del Prof. Savastano, confermando la sua eccellenza nel campo dell'oftalmologia.

Il Prof Savastano appartiene ad una famiglia con una lunga tradizione nel campo della medicina, in particolare dell'oftalmologia. Suo padre è stato primario dell'ospedale di Cassino, dimostrando una carriera di rilievo nel settore medico. Anche la sorella, Cristina Savastano, segue le orme della famiglia: è un'oftalmologa e ricercatrice presso la Fondazione Agostino Gemelli di Roma, una delle istituzioni mediche più prestigiose del Paese. Inoltre la dottoressa Savastano, è sposata con l'ex sindaco di Agnone, Avvocato Lorenzo Marcovecchio, sottolineando l'orgoglio della comunità agnonese per figure di tale prestigio nell'ambito della medicina nazionale e internazionale.

Il Prof. Savastano non solo ricoprirà il ruolo di primario oculista presso la struttura, ma sarà anche direttore della scuola di specializzazione in oculistica. Questa doppia funzione testimonia la fiducia riposta nelle sue capacità professionali e nella sua esperienza, nonché l'impegno dell'ospedale Miulli nell'offrire un'istruzione di alta qualità ai futuri specialisti in oculistica.

Il Prof. Savastano porta con sé una vasta esperienza maturata nel corso degli anni, arricchita da numerosi contributi scientifici e clinici che hanno avuto un impatto significativo nel campo dell'oftalmologia. La sua dedizione alla medicina e alla formazione di nuovi specialisti sarà un valore aggiunto per l'intera comunità

La comunità agnonese si congratula con il Prof. Alfonso Savastano per la sua nuova nomina e augura a lui e al suo team un futuro di successi e innovazioni nell'ambito della cura degli occhi.