Casa di Riposo San Bernardino celebra la Madonna degli Angeli: Tradizione e ComunitÃ  Agnone

2 Agosto 2024 – Ieri, presso la Casa di Riposo San Bernardino di Agnone, si è svolta con grande partecipazione la celebrazione della Madonna degli Angeli, una tradizione profondamente radicata nella storia e nella cultura locale. La celebrazione ha avuto luogo all'aperto nel piazzale antistante la struttura,, con una Santa Messa che ha visto la partecipazione di ospiti, parenti e operatori

La Casa di Riposo, che un tempo ospitava un convento, conserva una piccola chiesa dedicata alla Madonna degli Angeli, elemento centrale di questa ricorrenza. Nonostante la semplicità della cerimonia, l'evento si è rivelato estremamente coinvolgente e significativo per tutti i presenti. Al termine della celebrazione, gli operatori della casa di riposo hanno organizzato una festa in cui non sono mancati musica e un ricco rinfresco, creando un momento di convivialità e allegria per gli ospiti e le loro famiglie.

La giornata ha offerto a tutti un'opportunità preziosa di socializzazione e celebrazione della tradizione, rafforzando il senso di comunità e appartenenza. Con la celebrazione di ieri, la Casa di Riposo San Bernardino ha ribadito il suo impegno nella preservazione delle tradizioni locali e nella promozione di momenti di gioia e condivisione per i suoi ospiti