Â La Questura di Isernia mette in campo una task force per la prevenzione a Venafro

Nella decorsa notte, il personale della Questura di Isernia ha eseguito un controllo straordinario nel comune di Venafro (IS) finalizzato a prevenire fenomeni illegali connessi all’animazione notturna, con particolare riguardo alla tutela dei giovani, per prevenire pericoli specie quelli derivanti dalla guida dei veicoli in stato di ebbrezza, oppure sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Sin dalle ore 22:00 di ieri e fino a notte inoltrata, sono state impiegate diverse pattuglie della Polizia Stradale, con la presenza di personale sanitario della Croce Rossa, per sottoporre i guidatori ai test preventivi previsti dalla legge (c.d. precursore) per la ricerca delle tracce di sostanze vietate che possano indurre ad una diminuzione del controllo dei veicoli durante la guida. Nel complesso, sono state controllate oltre 50 persone, mentre altri poliziotti in servizio presso la Divisione Amministrativa della Questura di Isernia hanno sottoposto ai controlli previsti dalla legge i locali pubblici presenti, in particolare sul Corso Campano e nel centro di Venafro, avvalendosi anche di personale ASReM per l’accertamento di violazioni di specifica competenza, specie quelle relative alla conservazione degli alimenti e all’igiene dei locali.

Ai suddetti controlli, disposti dal Questore di Isernia, ha partecipato anche personale dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) al fine di verificare i livelli di impatto acustico degli impianti di diffusione sonora degli esercizi commerciali, onde evitare situazioni di disturbo al riposo notturno.

Ulteriori verifiche sono state estese anche alle immediate prossimità dei locali pubblici, per prevenire la diffusione, lo smercio ed il consumo di sostanze stupefacenti, avvalendosi di unità cinofile di rinforzo provenienti dal Nucleo Cinofili della Polizia di Stato di Napoli. Nella circostanza personale cinofilo unitamente al personale della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Isernia ha fermato e controllato un giovane in possesso di sostanza stupefacente per uso personale che è stato segnalato all’Ufficio Tossico Dipendenze della Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

In tale ambito, i poliziotti della Squadra Volanti presente sul posto hanno identificato e controllato ulteriori 100 persone, alcune gravate da precedenti penali o di Polizia.

Il servizio straordinario in argomento, che ha coinvolto a diverso titolo numerose unità della Polizia di Stato e diversi uffici specializzati (Nucleo Cinofili Di Napoli, Polizia Stradale, Divisione Polizia Amministrativa, Squadra Volanti, Sezione Narcotici Squadra Mobile, oltre al personale sanitario della Croce Rossa e personale ARPA e ASReM), aveva il fine di prevenire gli incidenti stradali, che solitamente si verificano il fine settimana coinvolgendo i giovani, e assicurare la vigilanza sulla movida venafrana.

Nella circostanza, alcuni titolari di esercizi pubblici

ci hanno espresso il loro plauso agli operatori della Polizia di Stato che hanno effettuato una capillare attività di prevenzione dei reati, contribuendo ad infondere una sensazione di tutela e di protezione nei confronti dei cittadini residenti.