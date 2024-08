Molise scatola semivuota, la metÃ  delle case Ã¨ disabitata

Il Molise, con il 44,6 per cento di abitazioni non occupate rispetto al totale generale, si colloca al secondo posto in Italia dopo la Valle d'Aosta (56 per cento) e prima della Calabria (42,2 per centoE' quanto emerge da un report dell'Istat relativo al censimento delle abitazioni 2021 per stato di occupazione.

Il dato comprende sia le abitazioni vuote, sia quelle occupate solo da persone non residenti. L'Istituto di statistica ha censito anche l'epoca di costruzione delle abitazioni occupate. Dal report emerge che in Molise, su un totale 128.545 abitazioni, solo 625 sono state costruite dal 2016 in poi. La quota più alta (42.716), è riconducibile al periodo 1961-1980, mentre quelle costruite prima del 1919 sono 15.855.