Il Folk di Agnone: Ritorno alle origini con due gruppi Folkloristici dopo il recente divorzio

Il folk di Agnone, noto per la sua lunga e ricca tradizione, ha guadagnato riconoscimento internazionale grazie al contributo di Meo Domenico, uno studioso di tradizioni popolari che ha prodotto una vasta e qualificata letteratura sull'argomento. I suoi studi hanno ispirato numerose iniziative locali legate alla cultura popolare, inclusi canti e balli tradizionali.

Quest'anno, durante le festività agostane, la scena folkloristica di Agnone si presenta con due gruppi distinti: "Il Rintocco del Molise" e "I Dragoni del Molise". Questa sera, il Rintocco si esibirà al festival nazionale del folklore ad Agnone, mentre I Dragoni parteciperanno al festival internazionale di Carpinone l'11 e 12 agosto.Il Gruppo Folklorico Rintocco Molisano

nasce ad Agnone nel 1987 dall'idea di Domenico Meo e alcuni amici. Composto da circa 40 elementi viene diretto dal M° Giuseppe Piccirilli di Mafalda (CB). La storia recente dei due gruppi è caratterizzata da un'importante scissione. Nel 2014, infatti, i due gruppi originari si erano uniti per combinare le risorse e le energie, formando un unico ensemble. Tuttavia, l'unione non ha retto alle divergenze riguardanti la gestione, i programmi, e i contenuti delle rappresentazioni artistiche. Differenze d'opinione su gestione, su scelte strategiche, sui repertori di canti, balli e diversa interpretazione delle tradizioni popolari hanno portato alla separazione.

Il Rintocco del Molise, nato nel 1989, ha deciso di seguire la storica linea artistica legata ai canti popolari che celebrano gli eventi del calendario agricolo e del mondo contadino e dell'artigianato molisano. Questa scelta di ritorno alle radici è simbolica del valore che Agnone attribuisce al proprio patrimonio culturale, che continua a vivere e a evolversi attraverso le nuove generazioni di musicisti e danzatori. I Dragoni del Molise nati con la loro prima esibizione al cospetto di emigrati agnonesi in Canada nel 1986, sotto la guida di Francesco De Martino, dovranno impegnarsi per ricostruire un folto gruppo di artisti e nelle prossime esibizioni assisteremo anche alle scelte relative al repertorio che verrà proposto al pubblico Teatrale le 4C

Gruppo Folkloristico I Dragoni del Molise - Agnone (IS)

Questa scissione ha riportato in vita due entità distintive che, pur separate, continuano a onorare e a promuovere la tradizione folkloristica di Agnone e del Molise Gruppo Folklorico Rintocco Molisano

nasce ad Agnone nel 1987 dall'idea di Domenico Meo e alcuni amici. Composto da circa 40 elementi viene diretto dal M° Giuseppe Piccirilli di Mafalda (CB). Il gruppo si esibisce per la prima volta il 18 marzo 1989 nel Palasport di Agnone al cospetto di 1000 spettatori.

Il 27 febbraio 2014 dall’unione dei Gruppi Folkloristici Dragoni del Molise e Rintocco Molisano è nato il Gruppo Folklorico Agnone che, mediante studi e ricerche sul campo riguardati canti, danze e teatro popolare, si impegna a far rivivere le espressioni più autentiche della cultura popolare Alto Molisana e in particolar modo la civiltà contadina, l’antico artigianato famoso nel mondo per le campane e il rame e l’ancestrale rito della Ndocciata, la festa del fuoco più grande al mondo.