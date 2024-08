Festival Nazionale del Folklore ad Agnone: Sfilate, Musica e Tradizioni il 9 Agosto 2024

Italea Molise con il Gruppo Folklorico di Agnone per il progetto “Radici in movimento” presentano l’evento “Festival Nazionale del Folklore” che si terrà il giorno 9 agosto 2024. L’appuntamento è alle 18 in Piazza Marsala dove inizierà la sfilata lungo le principali vie della patria delle campane, mentre l’esibizione di tutti i gruppi è in programma presso largo Sabelli alle ore 21.30.

A far da padroni dell’ evento sarà il gruppo Folklorico di Agnone con i suoi costumi, canti e balli della tradizione agnonese e poi saranno presenti il gruppo Sbandieratori e Musici di Lanciano (CH), il Gruppo folk Le Due Torri di Miranda (IS), il Gruppo Folk Zig Zaghini di San Giovanni in Galdo (CB) e il Gruppo Folk Ri Ualangeli di Pontelandolfo (BN). Insomma una serata ricca di musica,balli e tradizioni faranno da sfondo a questo evento al quale non si può mancare. Contatti per

informazioni: Ufficio Comunicazione Italea Molise comunicazione@italeamolise.com