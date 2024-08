Notte di San Lorenzo: le leggende sulle stelle cadenti

Esprimete un desiderio: la notte di San Lorenzo è alle porte e potreste essere così fortunati da avvistare una stella cadente. È uno rituali più attesi e romantici dell’estate: scrutare il cielo buio sperando di avvistare una scia di luce a cui affidare i sogni e desideri. Ma cosa c’entra un martire cristiano in tutto questo? E cosa cambia per chi le guarda?

Cosa sono (e cosa rappresentano) le stelle cadenti

In realtà, la scienza ci dice che quelle che chiamiamo stelle non sono affatto stelle, ma meteore. Per l’esattezza, sono detriti caduti da una cometa che si incendiano per attrito entrando nell’atmosfera, lasciando una scia luminosa. In questo periodo è ben visibile lo sciame meteorico delle Perseidi, il cui culmine è intorno al 10 agosto. E qui la scienza lascia il posto al folklore popolare. Il 10 agosto la Chiesa festeggia San Lorenzo, diacono del III secolo dopo Cristo condannato a morire sulla graticola dall’imperatore Valeriano. Nei secoli successivi il martirio è stato legato alle stelle cadenti che, secondo la leggenda popolare, sarebbero le lacrime del santo bruciato vivo. In altre versioni del mito, le stelle rappresentano i tizzoni della graticola.

Quando vedere le Perseidi

Anche se la notte di San Lorenzo è il 10 agosto, il picco dello sciame di Perseidi sarà visibile nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto. È un fenomeno abbastanza facile da osservare anche senza attrezzatura, a patto di essere lontani dalle luci della città e che il cielo non sia nuvoloso. È questione di un istante: bisogna avere pazienza, un po’ di fortuna e buon occhio. L’ideale, se siete a caccia di stelle cadenti, è metter via lo smartphone per un po’, in modo da far abituare gli occhi al buio e aguzzare la vista.

Perché si esprime un desiderio?

Lo spettacolo delle stelle cadenti ha sempre affascinato l’uomo ed è considerato un presagio di buon auspicio. Stelle e desideri sono etimologicamente legati: il verbo desiderare contiene in sé la parola latina sidus, cioè stella. Desiderare, quindi, significa sentire la mancanza delle stelle, motivo per cui si guarda in alto. Una traccia è rimasta anche nella lingua inglese: “To wish upon a star” significa esprimere un desiderio. Fin dall’antichità le stelle hanno offerto una guida ai viaggiatori: per questo si pensava che custodissero il destino degli uomini. Ma quando una stella appare, o cade, allora tutto può cambiare: ed è quello il momento giusto per affidare loro sogni e speranze.