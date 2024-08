Esplode condotta idrica ad Agnone: voragine e allagamenti, intervento rapido ripristina l'acqua

Questa mattina, intorno alle 5:00, si è verificato un grave incidente ad Agnone, in via Vittorio Veneto, vicino all'incrocio con via Padre Matteo. Un grosso tubo della condotta idrica principale, proveniente dall'acquedotto delle Civitelle, è esploso, causando una massiccia perdita d'acqua. L'incidente ha provocato uno smottamento del terreno, generando una voragine e allagando l'area circostante.

La condotta interessata, fondamentale per l'approvvigionamento idrico della zona nord di Agnone, è stata rapidamente riparata grazie all'intervento tempestivo dell'amministrazione comunale. Il disagio per i cittadini, legato alla mancanza di acqua, è stato limitato a poche ore.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il consigliere Petrecca, l'assessore Masciotra e il sindaco Saia, che hanno supervisionato le operazioni di ripristino, garantendo il ritorno alla normalità nell'erogazione dell'acqua. Tra le probabili cause del guasto un cedimento strutturale del tubo deterioratosi nel tempo